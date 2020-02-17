Нью-Джерси, США, , 09:36 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Джоуи Андерсон, Ник Меркли и Кайл Палмьери. У «Коламбуса» точными бросками отметились Эндрю Пик, Зак Веренски и Кевин Стенлунд.

В серии буллитов у «Нью-Джерси» броски реализовали российский форвард Никита Гусев, а также Йеспер Братт, у «Коламбуса» — Пьер-Люк Дюбуа.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 54 очка после 58 матчей. «Коламбус» идёт на девятом месте с 72 очками после 60 игр.

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