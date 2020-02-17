Лилль, Франция, , 08:46 — REGNUM «Марсель» одержал победу над «Лиллем» в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 51-й минуте матча счёт открыл нападающий «Лилля» Виктор Осимхен. На 66-й минуте защитник «Лилля» Рейнилду отметился автоголом.

На 69-й минуте форвард «Марселя» Дарио Бенедетто вывел свою команду вперёд.

На сегодняшний день «Марсель» занимает второе место в чемпионате Франции, имея в активе 52 очка после 25 туров. «Лилль» идёт на четвёртом месте с 40 очками.

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