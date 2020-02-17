Рим, , 08:34 — REGNUM Римский «Лацио» одержал победу над миланским «Интером» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 44-й минуте матча счёт открыл защитник «Интера» Эшли Янг. На 50-й минуте «Лацио» восстановил равновесие, благодаря голу форвард Чиро Иммобиле с пенальти.

На 69-й минуте полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич вывел римскую команду вперёд. Этот гол в итоге и стал победным.

На сегодняшний день «Лацио» занимает второе место в чемпионате Италии, имея в активе 56 очков после 24 туров. «Интер» идёт на третьем месте с 54 очками.

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