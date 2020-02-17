Лондон, , 08:26 — REGNUM Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:0.

На 54-й минуте матча счёт открыл нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, пробивший головой после навеса Николя Пепе с правого фланга. Спустя три минуты Пепе упрочил преимущество лондонского клуба.

На 90-й минуте полузащитник «Арсенала» Месут Озил довёл счёт до крупного. А через пять минут форвард Александр Ляказетт завершил разгром соперника.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 34 очка после 26 туров. «Ньюкасл» идёт на 13-м месте с 31 очком.

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