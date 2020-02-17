Мадрид, , 08:11 — REGNUM Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:2.

На седьмой минуте матча счёт открыл российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, получив передачу от партнёра по команде Яго Аспаса и пробив с линии штрафной площади в угол ворот Тибо Куртуа. Этот гол стал для Смолова первым в чемпионате Испании.

«Реал» смог отыграться на 52-й минуте благодаря голу Тони Крооса. На 64-й минуте Серхио Рамос реализовал пенальти. На 85-й минуте футболистам «Сельты» удалось сравнять счёт, отличился Санти Мина.

На сегодняшний день «Реал» лидирует в чемпионате Испании, имея в активе 53 очка после 24 туров. «Сельта» занимает 18-е место, набрав 21 очко.

Напомним, в конце января Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды до конца сезона 2019/20.

Читайте также: Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»