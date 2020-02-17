Питтсбург, США, , 08:02 — REGNUM 17 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принял на свое льду «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла при 19 тысячах зрителей «ППГ Пэйнтс Арены» и завершилась победой хозяев с разгромным счетом — 5:1.

Счет был открыт на 6-й минуте первого периода финским нападающим «Ред Уингз» Валттери Филппула, после чего «Детройт» потерял инициативу и уступил место лидера сопернику.

Сэм Лафферти (8-я минута) и Крис Летанг (15-я минута) еще в рамках первого периода установили преимущество «Питтсбурга» в счете.

Во второй 20-минутке «Питтсбург» продолжил наседать на ворота «красных крыльев» и добился разгромного, а затем и итогового счета. В их составе дважды отличился 33-летний Патрик Хернквист (23-я и 32-я минуты), и одну шайбу забросил капитан команды Сидни Кросби (8-я минута).

«Питтсбург Пингвинз» занимает четвертую строчку на Востоке с 78 очками в активе. Уступивший в четвертом матче к ряду «Детройт» находится на дне турнирной таблицы лиги, набрав за 61 матч чемпионата лишь 32 очка.