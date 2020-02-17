Нью-Йорк, США, , 08:00 — REGNUM 17 февраля в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принял на своем льду «Бостон Брюинз». Встреча состоялась при 18 тысячах зрителей «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счетом — 3:1.

В составе «Рейнджерс» единственную шайбу забросил Мика Зибанежад, реализовав численное большинство на 50-й минуте встречи с помощью передач Артемия Панарина и Райана Строума.

«Бостон» одержал третью победу к ряду. В каждом из трех последних матчей «мишки» не пропускали больше одной шайбы. В их составе отличись Чарли Макэвой (20-я минута), Чарли Койл (49-я минута) и Патрис Бержерон (60-я минута).

«Бостон» занимает первую строчку в рамках Восточной конференции, набрав 86 очков за 60 матчей чемпионата. «Рейнджерс» удерживают за собой одиннадцатое место с 64 баллами в 58 матчах.