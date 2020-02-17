Нью-Йорк, США, , 07:59 — REGNUM В ночь с 16 на 17 февраля «Нью-Йорк Айлендерс» совершил сделку с «Нью-Джерси Девилз», об этом информирует официальный портал Национальной хоккейной лиги.

«Нью-Джерси» заполучили выбор во втором раунде драфта НХЛ 2021 года и нападающего Давида Кенневилла, отдав взамен возрастного защитника Энди Грина.

37-летний Грин провел 14 сезонов в качестве игрока «дьяволов», а в 2015 году стал капитаном команды.

За свою карьеру в «Нью-Джерси» защитник сыграл 923 матча и набрал 246 (49+197) результативных балла. В рамках текущего чемпионата Энди Грин принял участие в 53 матчах, набрав 11 (2+9) очков. Действие его контракта истекает по окончанию этого сезона.

21-летний Давид Кенневилл не вызывался в НХЛ в рамках текущего сезона, выступав в АХЛ и ECHL.