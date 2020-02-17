Мадрид, , 02:02 — REGNUM Ничейным счётом окончилась встреча «Сельты» с «Реалом» (2:2) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Об этом сообщает sport-express.

30-летний нападающий «Сельты» Федр Смолов отметился голом на 7-й минуте матча. Также отличился Санти Мина.

«Доволен своим первым голом за «Сельту» и результатом матча с «Реалом», — написал Смолов в Instagram.

В составе «Реала» два гола забили Тони Кроос и Серхио Рамос.

С учетом данного матча, «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата, на счету команды 53 очка после 24-х туров. «Сельта» занимает 17-ю строчку турнирного рейтинга.

Как сообщало 17 февраля ИА REGNUM, экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой написал поздравления форварду испанцев Фёдору Смолову после забитого гола.

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