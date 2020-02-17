Ростов-на-Дону, , 01:01 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» провёл первый контрольный матч на заключительном сборе в Испании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих, футбольная баталия с командой АИК (Швеция) победителя не выявила.

Матч в Марбелье завершился вничью — 1:1. Гол в ворота шведов в составе «Ростова» забил нападающий Элдор Шомуродов. К концу второго тайма полузащитник АИКа Ясир Асани сравнял счёт встречи.

В настоящее время «Ростов» готовится ко второму контрольному матчу. Подопечные Валерия Карпина 19 февраля сыграют против норвежского «Мольде».