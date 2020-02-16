Сигулда, Латвия, , 19:58 — REGNUM Латвийский экипаж-двойка в составе пилота Оскара Киберманиса и разгоняющего Матиса Микна выиграли золото на чемпионате Европы по бобслею на домашней трассе в Сигулде. Об этом пишет портал Nra.lv.

Журналисты отмечают, что это первый титул такого уровня в карьере Оскара Киберманиса. До сегодняшнего дня самым большим достижением спортсмена была серебряная медаль в составе четвёрки.

Радость латвийского экипажа может несколько омрачать отсутствие фаворита Кубка мира представителя Германии Франческо Фридриха, который предпочёл соревнованиям в Сигулде подготовку к ЧМ на трассе в Альтенберге.

На втором месте после латвийской двойки расположился экипаж представителя Швейцарии Симона Фридля, на третьем — канадца Джастина Крипса.