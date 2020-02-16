Рим, , 18:48 — REGNUM Российский биатлонист Александр Логинов, который 15 февраля выиграл спринтерскую гонку (10 км) на чемпионате мира (ЧМ) в итальянском Антхольце, завоевал сегодня бронзовую медаль в гонке преследования.

Биатлонист из РФ, допустивший на огневом рубеже только один промах, отстал от победителя гонки представителя Франции Эмильена Жаклена на 23,9 секунды.

Второе место на пьедестале занял норвежский представитель Йоханнес Бе.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля биатлонист из Российской Федерации Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку (10 км) на ЧМ в итальянском Антхольце. Российский спортсмен, не допустив на огневых рубежах ни одного неточного выстрела, преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды.

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