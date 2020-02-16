Нижний Новгород, , 12:52 — REGNUM В зимнем спортивном празднике «Лыжня России» в Нижегородской области в целом приняли участие около 13 тыс. человек. Участниками стартов на площадке вблизи ЖК «Окский берег» приняли участие 10 тыс. человек, сообщили в региональном правительстве.

В гонке также принял участие нижегородский губернатор Глеб Никитин вместе с супругой и сыном. На своей странице в социальных сетях он отметил, что побил собственный прошлогодний рекорд на дистанции в 10 км — «снял пять минут».

По мнению главы области, это «настоящий крутой праздник. В идеале — семейный праздник». Также губернатор поздравил всех православных христиан со Сретением Господним.

«Здорово, что, несмотря на малоснежную зиму, удалось провести мероприятие», — добавил Никитин.

ИА REGNUM напоминает, массовая гонка «Лыжня России» уже прошла во многих регионах страны. В гонке могут принимать участие все желающие. Массовое спортивное мероприятие проходит по всей стране с 1982 года.