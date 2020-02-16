Рим, , 11:42 — REGNUM Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал всех уважать побед российского биатлониста Александра Логинова в спринте на чемпионате мира. Слова Кристиансен приводит Aftenposten.

Напомним, что российский биатлонист Логинов накануне, 15 февраля, занял первое место в спринте на чемпионате мира по биатлону в Италии. Примечательно, что это первая за последние 12 лет победа российского биатлона в мужской индивидуальной гонке.

При этом Логинов ранее был дисквалифицирован из-за допинга.

По словам Кристиансена, у Логинова, конечно «мутное прошло», в плане допинга, но на этот раз он действительно был сильнее.

Стоит отметить, что в этой гонке второе место занял француз Кантен Фийон, а третье — француз Мартен Фуркад.

Фуркад ранее уже критивал Логинова за использование допинга и даже всказывался в том ключе, что спортсменов, ранее использовавших допинг, лучше вообще не допускать до соревнований.