Солт-Лейк-Сити, США, , 02:53 — REGNUM Третье место в командной гонке завоевала мужская сборная России на ЧМ в Солт-Лейк-Сити (США). Об этом сообщает информационный портал championat.com.

Выступавшие в составе сборной Данила Семериков, Роман Трофимов и Руслан Захаров установили рекорд РФ, который составил 3 минуты 37,240 секунды.

Победу одержала сборная Голландии, установив новый мировой рекорд — 3.34,687. Второе место у сборной Японии — 3.36,416.

Как сообщало 15 декабря ИА REGNUM, Данила Семериков завоевал золото на дистанции 5000 метров на четвертом этапе Кубка мира, завершившемся в Нагано.

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