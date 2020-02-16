Солт-Лейк-Сити, США, , 01:16 — REGNUM На ЧМ по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити Российская спортсменка Наталья Воронина взяла золото и установила мировой рекорд в забеге на 5000 м. Об этом сообщает sport24.ru.

Мировой рекорд, установленный Ворониной, составил 6 минут 39,021 секунд. Пятнадцатью минутами ранее спортсменка из Чехии Мартина Сабликова также установила мировой рекорд на дистанции 5000 метров, который составлял 6 минут 41,184 секунд. Третье место в конькобежном забеге досталось спортсменке из Голландии Эсме Виссер.

Как сообщало 14 февраля ИА REGNUM, Наталья Воронина с результатом 3 минуты 55,534 секунды заняла третье место в забеге на 3000 метров.

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