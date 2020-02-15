Сигулда, Латвия, , 23:44 — REGNUM Знаменитый латвийский скелетонист Мартиньш Дукурс на домашней трассе в Сигулде в одиннадцатый раз стал чемпионом Европы и в девятый раз победил на этапе Кубка мира. Его брат Томас пришёл вторым. Об этом пишет 15 февраля портал Diena.lv.

По данным журналистов, основная борьба развернулась между братьями Дукурсами, скелетонистом из Южной Кореи Юн Сун Бином, представителей РФ Александром Третьяковым и олимпийским чемпионом, немцем Феликсом Кейзингером. По итогам двух заездов Дукурсам удалось реализовать преимущество в знании домашней трасы.

Эта победа позволила Мартиньшу Дукурсу возглавить общий зачёт Кубка мира и опередить Александра Третьякова на 62 очка. На третей позиции идёт спортсмен из Южной Кореи. Томас Дукурс в общем зачёте поднялся на шестое место.