Берлин, , 23:28 — REGNUM 15 февраля в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе «Меркур Шпильарена» между командами «Фортуна» и «Боруссия» (Менхенгладбах) был разыгран матч 22-го тура Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась крупной победой «жеребят».

MVP встречи с оценкой 9.18 по версии whoscored был признан 22-летний французский форвард Маркус Тюрам, отдавший две голевые передачи, совершивший пять успешных обводок и выигравший семь воздушный дуэлей. Точность передач футболиста составила 72%.

«Боруссия», набрав 42 очка, вернулась на 4-ю позицию. «Фортуна» с 17-ю баллами расположилась на 16-й строчке в зоне вылета.

Статистика матча («Фортуна"/"Боруссия»)

Удары 10/17

Удары в створ 4/6

Владение мячом 48%/52%

Фолы 11/9

Угловые 2/5

Составы на матч:

«Фортуна»: Кастенмайер, Касим, Айхан, Йоргенсен, Бериша, Моралес, Томми, Циммерманн, Штогер, Ампома, Хеннингс.

Запас: Окойе, Бодзек (↑ 78), Пледль, Скрцибски (↑ 65), Гиссельманн, Зуттнер (↑ 81), Зоботтка, Текпетей, Зиммер.

Главный тренер: Уве Реслер.

«Боруссия»: Цоммер, Штробль, Гинтер, Эльведи, Закариа, Вендт, Ляйнер, Нойхаус, Тюрам, Штиндль, Хофманн.

Запас: Крамер, Херрман (↑ 75), Раффаэль, Траоре (↑ 85), Джонсон, Зиппель, Бенеш, Янчке, Эмболо (↑ 81).

Главный тренер: Марко Роуз.

Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Лассе Козловски | Ян Зайдель | Гвидо Клефе.

Желтые карточки: Айхан — 68, Штиндль — 71, Тюрам — 75, Йоргенсен — 90.

Голы: Йонас Хофманн (Маркус Тюрам) 22 — 0:1, Эрик Томми (Каан Айхан) 29 — 1:1, Ларс Штиндль (Маркус Тюрам) 51 — 1:2, Ларс Штиндль (Денис Закариа) 77 — 1:3, Флориан Нойхаус (Бриль Эмболо) 82 — 1:4.