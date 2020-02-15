Вильярреаль, Испания, , 23:25 — REGNUM 15 февраля в Вильярреале (Испания) на стадионе «Ла Серамика» команды «Вильярреал» и «Леванте» встретились в рамках 24-го тура испанской Примеры 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «желтой субмарины» со счетом 2:1.

Самым ценным игроком матча по версии whoscored с оценкой 7.90 был признан испанский форвард Херард Морено, заработавший два очка по системе гол+пас, выигравший две воздушные дуэли и совершивший один успешный отбор. Точность передач нападающего составила 83%.

«Вильярреал», набрав 38 очков и обойдя «Валенсию» и «Реал Сосьедад», поднялся на 6-ю строчку. «Леванте» с 29-ю баллами расположился на 11-м месте.

Статистика матча («Вильярреал"/"Леванте»)

Удары 13/11

Удары в створ 6/2

Владение мячом 48%/52%

Фолы 15/13

Угловые 5/10

Составы на матч:

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Альбиоль, Мори, Хименес, Касорла, Иборра, Тригерос, Гомес, Морено, Алькасер.

Запас: Торрес (↑ 90), Бакка, Чуквуэзе (↑ 76), Фернандес, Кинтилья, Замбо (↑ 46), Онтиверос.

Главный тренер: Хавьер Кальеха.

«Леванте»: Абарискета, Везу, Постиго, Клерк, Мирамон, Барди, Рочина, Вукчевич, Кампанья, Роджер, Мойораль.

Запас: Коке, Аранда (↑ 89), Леон (↑ 81), Моралес (↑ 71), Гонсалес, Коке, Мартинес.

Главный тренер: Пако Лопес.

Бригада арбитров: Марио Мелеро Лопес | Мануэль Торре Симиано | Хосе Луис Мартинес Серрато | Альберто Авалос.

Желтые карточки: Иборра — 22, Тригерос — 53, Хименес — 69, Постиго — 90.

Голы: Херард Морено (Франсиско Алькасер) 9 — 1:0, Борха Мойораль (Карлос Клерк) 56 — 1:1, Мойсес Гомес (Херард Морено) 61 — 2:1.