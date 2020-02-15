Норидж, Великобритания, , 23:10 — REGNUM 15 февраля в Норидже (Великобритания) на стадионе «Карроу Роуд» команды «Норвич» и «Ливерпуль» встретились в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась очередной победой «мерсисайдцев».

Эта победа стала для «Ливерпуля» 4-й подряд во всех турнирах. В последний раз команда Юргена Клоппа не смогла одержать победу 26-го января в матче Кубка Англии против «Шрусбери Таун» (2:2).

«Ливерпуль», одержав 25-ю победу в АПЛ и набрав 76 очков, укрепился на первой позиции с 25-ти очковым отрывом. «Норвич» с 18-ю баллами расположился на последнем месте.

Лучшим игроком встречи с оценкой 7.57 стал 25-летний гвинейский хавбэк Наби Кейта, совершивший пять отборов и две успешные обводки. Точность передач футболиста составила 76%.

Статистика матча («Норвич Сити"/"Ливерпуль»)

Удары 5/16

Удары в створ 1/6

Владение мячом 36%/64%

Фолы 5/10

Угловые 2/7

Составы на матч:

«Норвич Сити»: Крул, Эронз, Байрэм, Хэнли, Зиммерманн, Рупп, Кантуэлл, Маклин, Дуда, Тетти, Пукки.

Запас: Годфри, Вранчич, Эрнандес, Льюис (↑ 27), Буэндиа (↑ 84), Дрмич (↑ 84), Ферманн.

Главный тренер: Дэниел Фарк.

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Гомез, Робертсон, Александер-Арнольд, Кейта, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино, Окслейд-Чемберлен.

Запас: Фабиньо (↑ 60), Ловрен, Милнер (↑ 84), Мане (↑ 60), Адриан, Лаллана, Ориджи.

Главный тренер: Юрген Клопп.

Бригада арбитров: Стюарт Аттуэлл | Саймон Лонг | Сиан Массей | Давид Кут.

Желтые карточки: Хэнли — 41, Кейта — 83, Мане — 90.

Голы: Садио Мане (Джордан Хендерсон) 78 — 0:1.