Болонья, Италия, , 23:06 — REGNUM 15 февраля в Болонье (Италия) на стадионе «Ренато Далл’Ара» между командами «Болонья» и «Дженоа» был разыгран матч 24-го тура Серии А 2019/20. Игра завершилась крупной победой генуэзского клуба.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.36 был признан 26-летний итальянский центральный полузащитник Стефано Стураро, совершивший три обводки и три успешных отбора и выигравший три воздушных единоборства. Точность передач футболиста составила 78%.

«Болонья» с 33-мя баллами расположилась на 7-й позиции. «Дженоа», набрав 22 очка, приблизилась к выходу из зоны вылета, но осталась на 18-м месте.

Статистика матча («Болонья"/"Дженоа»)

Удары 14/6

Удары в створ 4/5

Владение мячом 53%/47%

Фолы 18/13

Угловые 4/4

Составы на матч:

«Болонья»: Скорупский, Денсвил, Бани, Томиясу, Данило, Орсолини, Поли, Схаутен, Сванберг, Барроу, Паласио.

Запас: да Коста, Домингес (↑ 61), Мбайе, Ольсен (↑ 61), Корбо, Хувара (↑ 79), Станзани, Сарр.

Главный тренер: Синиша Михайлович.

«Дженоа»: Перин, Бираски, Масьелло, Сумаоро, Кришито, Радованович, Стураро, Анкерсен, Бехрами, Санабрия, Пандев.

Запас: Сапата, Баррека, Гольданига (↑ 46), Ичасо, Ягелло, Эрикссон, Маркетти, Дестро, Кассата (↑ 75), Фавилли, Пинамонти (↑ 13).

Главный тренер: Давиде Никола.

Бригада арбитров: Давиде Масса | Пакуале Де Мео | Лоренцо Гори | Риккардо Рос.

Желтые карточки: Анкерсен — 40, Гольданига — 53, Стураро — 57, Денсвил — 65, Сумаоро — 81, Домингес — 81, Кассата — 85.

Красные карточки: Схаутен — 34, Денсвил — 89.

Голы: Адама Сумаоро (Андреа Масьелло) 28 — 0:1, Антонио Санабрия (Иван Радованович) 44 — 0:2, Доменико Кришито (пенальти) 90 — 0:3.