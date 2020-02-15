Амьен, Франция, , 21:56 — REGNUM 15 февраля в Амьене (Франция) на стадионе «Стад де Ла Ликорн» между командами «Амьен» и «Пари Сен-Жермен» был разыгран матч 25-го тура французской Лиги 1 2019/20. Игра завершилась боевой ничьей со счетом 4:4.

MVP противостояния с оценкой 9.11 был признан 17-летний защитник молодежной сборной Франции Танги Ньянзу Куасси, оформивший дубль, совершивший две успешные обводки, один отбор и выигравший шесть воздушных дуэлей. Точность передач футболиста составила 92%.

«Пари Сен-Жермен», набрав 62 очка, укрепился на первой позиции. «Амьен» с 21-м баллом расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице лиги.

Статистика матча («Амьен"/"Пари Сен-Жермен»)

Удары 11/16

Удары в створ 5/10

Владение мячом 37%/63%

Фолы 20/11

Угловые 2/6

Составы на матч:

«Амьен»: Гартнер, Калабрези, Опоку, Алеэсами, Шеджу, Зунгу, Какута, Отеро, Блен, Диабате, Грасси.

Запас: Гнаоре, Жалле, Конате, Дрейер, Аколо, Мбенза, Корнетт.

Главный тренер: Лука Эльснер.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Силва, Баккер, Куасси, Эррера, Паредес, Гейе, Дракслер, Ди Мария, Икарди, Кавани.

Запас: Керер, Маркиньос (↑ 46), Верратти (↑ 46), Бернат (↑ 61), Рико, Чупо-Мотинг, Аушиш.

Главный тренер: Томас Тухель.

Бригада арбитров: Хаким бен эль Хаджи | Микаэль Аннонье | Фаузи Беншабан.

Желтые карточки: Баккер — 49, Блен — 71, Какута — 81, Гирасси — 90, Верратти — 90.

Голы: Серу Гирасси (Гаэль Какута) 5 — 1:0, Гаэль Какута (Фуссейни Диабате) 40 — 2:0, Фуссейни Диабате (Гаэль Какута) 40 — 3:0, Андер Эррера 45 — 3:1, Танги Ньянзу Куасси (Юлиан Дракслер) 60 — 3:2, Танги Ньянзу Куасси (Анхель Ди Мария) 65 — 3:3, Мауро Икарди (Хуан Бернат) 74 — 3:4, Серу Гирасси (Кантен Корнетт) 90 — 4:4.