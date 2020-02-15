Аугсбург, Германия, 15 февраля 2020, 21:42 — REGNUM 15 февраля в Аугсбурге (Германия) на стадионе «ВВК Арена» между командами «Аугсбург» и «Фрайбург» был разыгран матч 22-го тура Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.
Лучшим игроком матча с оценкой 7.65 был признан 26-летний латераль хозяев Филипп Макс, забивший единственный мяч «Аугсбурга» и совершивший 3 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач футболиста составила 43%.
«Фрайбург» набрал 33 очка и поднялся на 7-ю позицию, обойдя «Хоффенхайм». «Аугсбург» с 27-ю баллами идет на 11-й строчке.
Статистика матча («Аугсбург"/"Фрайбург»)
Удары 9/16
Удары в створ 3/5
Владение мячом 29%/71%
Фолы 21/5
Угловые 0/3
Составы на матч:
«Аугсбург»: Коубек, Лихштайнер, Гауэлеу, Едвай, Бордучи, Хедира, Байер, Рихтер, Макс, Нидерлехнер, Финнбогасон.
Запас: Луте, Сухи, Варгас (↑ 66), Саренрен-Баце, Удуохай, Хан, Груэсо, Ловен (↑ 80), Фрамбергер (↑ 32).
Главный тренер: Мартин Шмидт.
«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Шмид, Кох, Гюнтер, Абраши, Хаберер, Хефлер, Грифо, Хеллер, Вальдшмидт.
Запас: Линхарт, Шлоттербек, Франц, Петерсен (↑ 84), Боррьелло, Саллай, Хайнц, Флеккен, Чханхун (↑ 86).
Главный тренер: Кристиан Штрайх.
Бригада арбитров: Патрик Иттрих | Норберт Грудзински | Саша Тилерт | Маркус Шмидт.
Желтые карточки: Байер — 50, Рихтер — 55, Абраши — 59, Гауэлеу — 80, Хедира — 88.
Голы: Филипп Макс (Яго Амарал Бордучи) 38 — 1:0, Яник Хаберер 51 — 1:1.