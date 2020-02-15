Аугсбург, Германия, , 21:42 — REGNUM 15 февраля в Аугсбурге (Германия) на стадионе «ВВК Арена» между командами «Аугсбург» и «Фрайбург» был разыгран матч 22-го тура Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.65 был признан 26-летний латераль хозяев Филипп Макс, забивший единственный мяч «Аугсбурга» и совершивший 3 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач футболиста составила 43%.

«Фрайбург» набрал 33 очка и поднялся на 7-ю позицию, обойдя «Хоффенхайм». «Аугсбург» с 27-ю баллами идет на 11-й строчке.

Статистика матча («Аугсбург"/"Фрайбург»)

Удары 9/16

Удары в створ 3/5

Владение мячом 29%/71%

Фолы 21/5

Угловые 0/3

Составы на матч:

«Аугсбург»: Коубек, Лихштайнер, Гауэлеу, Едвай, Бордучи, Хедира, Байер, Рихтер, Макс, Нидерлехнер, Финнбогасон.

Запас: Луте, Сухи, Варгас (↑ 66), Саренрен-Баце, Удуохай, Хан, Груэсо, Ловен (↑ 80), Фрамбергер (↑ 32).

Главный тренер: Мартин Шмидт.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Шмид, Кох, Гюнтер, Абраши, Хаберер, Хефлер, Грифо, Хеллер, Вальдшмидт.

Запас: Линхарт, Шлоттербек, Франц, Петерсен (↑ 84), Боррьелло, Саллай, Хайнц, Флеккен, Чханхун (↑ 86).

Главный тренер: Кристиан Штрайх.

Бригада арбитров: Патрик Иттрих | Норберт Грудзински | Саша Тилерт | Маркус Шмидт.

Желтые карточки: Байер — 50, Рихтер — 55, Абраши — 59, Гауэлеу — 80, Хедира — 88.

Голы: Филипп Макс (Яго Амарал Бордучи) 38 — 1:0, Яник Хаберер 51 — 1:1.