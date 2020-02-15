Берлин, , 20:58 — REGNUM 15 февраля в Берлине на стадионе «Ан дер Альтер Ферстерай» между командами «Унион» и «Байер-04» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона высшего дивизиона Германии 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу «фармацевтов».

«Байер-04», набрав 40 очков и обойдя «Боруссию» (Менхенгладбах), поднялся на 4-ю позицию. «Унион» с 26-ю баллами расположился на 12-й строчке.

Лучшим игроком встречи с оценкой 9.08 был признан молодой атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хавец, забивший первый мяч гостей, совершивший шесть успешных обводок и выигравший шесть воздушных единоборств. Точность передач футболиста составила 83%.

Статистика матча («Унион"/"Байер-04»)

Удары 22/13

Удары в створ 7/6

Владение мячом 40%/60%

Фолы 9/14

Угловые 6/4

Составы на матч:

«Унион»: Гикевич, Суботич, Фридрих, Шлоттербек, Ленц, Триммель, Андрих, Гентнер, Андерссон, Бюльтер, Малли.

Запас: Полтер (↑ 86), Уджа, Райхель, Премель (↑ 76), Хюбнер, Кроос, Каде, Николас, Ингвартсен (↑ 76).

Главный тренер: Урс Фишер.

«Байер-04»: Градецки, Та, Бендер, Тапсоба, Бендер, Амири, Венделл, Вайзер, Бэйли, Хавец, Фолланд.

Запас: Драгович, Демирбай, Аларио, Диаби (↑ 46), Арангис (↑ 46), Паласиос, Озджан, Ломб, Беллараби (↑ 76).

Главный тренер: Петер Бош.

Бригада арбитров: Харм Осмерс | Томас Горняк | Роберт Кемптер | Жан Клеменс Нитцель.

Желтые карточки: Триммель — 14, Вайзер — 20, Бендер — 38, Гентнер — 56.

Голы: Кристиан Гентнер (Юнус Малли) 7 — 1:0, Кай Хавец (Ларс Бендер) 22 — 1:1, Мусса Диаби (Кевин Фолланд) 83 — 1:2, Мариус Бюльтер (Себастьян Полтер) 87 — 2:2, Карим Беллараби (Чарлес Арангис) 90 — 2:3.