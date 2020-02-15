Берлин, , 20:35 — REGNUM 15 февраля в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена» команды «РБ Лейпциг» и «Вердер» встретились в рамках 22-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась крупной победой «быков».

MVP матча с оценкой 8.20 по версии портала whoscored был признан 22-летний французский защитник Норди Мукиэле, совершивший 2 успешных отбора, забивший третий мяч хозяев и владевший мячом 4% времени. Точность передач игрока составила 71%.

Гол 24-летнего таранного форварда сборной Чехии Патрика Шика на 39-й минуте матча стал для нападающего 6-м забитым мячом в сезоне.

«РБ Лейпциг», набрав 45 очков, вернулся на первую позицию. «Вердер» с 17-ю баллами опустился на 17-ю строчку в зону вылета.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Вердер»)

Удары 10/8

Удары в створ 4/2

Владение мячом 53%/47%

Фолы 10/12

Угловые 8/1

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Халштенберг, Анхелиньо, Клостерманн, Мукиэле, Лаймер, Забитцер, Ольмо, Вернер, Шик.

Запас: Хайдара (↑ 60), Поульсен, Форсберг (↑ 69), Лукман, Нкунку, Вульф, Ампаду (↑ 60), Мвого, Краусс.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

«Вердер»: Павленка, Фогт, Велькович, Селассие, Мойсандер, Классен, Фридль, Эггештайн, Рашица, Осако, Битенкур.

Запас: Писарро, Шахин, Сарджент (↑ 65), Топрак (↑ 61), Эггештайн (↑ 81), Капино, Груев, Гросс, Вольтемаде.

Главный тренер: Флориан Кохфельдт.

Бригада арбитров: Бенжамин Кортус | Флориан Хефт | Марко Ахмюллер | Штефан Лупп.

Желтые карточки: Эггештайн — 16, Упамекано — 83.

Голы: Лукас Клостерманн (Патрик Шик) 18 — 1:0, Патрик Шик (Дани Ольмо) 39 — 2:0, Норди Мукиэле (Конрад Лаймер) 46 — 3:0.