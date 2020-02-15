Берлин, , 20:32 — REGNUM 15 февраля в Зинсхайме (Германия) на стадионе «Райн-Неккар-Арена» между командами «Хоффенхайм» и «Вольфсбург» был разыгран матч в рамках 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2019/20. Игра завершилась минимальной победой «волков».

Самым ценным игроком встречи был признан оттянутый форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич, заработавший оценку 8.61, оформивший 1+1 по системе гол+пас, совершивший две успешные обводки и выигравший две воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 94%. Ваут Вегорст оформил хэт-трик.

Набрав 31 очко, «волки» укрепились на 9-й строчке. «Хоффенхайм» с 33-мя баллами расположился позицией выше.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Вольфсбург»)

Удары 11/16

Удары в створ 5/7

Владение мячом 53%/47%

Фолы 8/13

Угловые 4/4

Составы на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Хюбнер, Пош, Кадержабек, Гриллич, Руди, Самассеку, Сков, Баумгартнер, Крамарич.

Запас: Стафилидис, Нортвейт, Ларсен (↑ 46), Дабур (↑ 74), Пентке, Цубер (↑ 46), Адамян, Акпогума, дос Сантос.

Главный тренер: Алфред Схредер.

«Вольфсбург»: Кастельс, Руссийон, Мбабу, Брукс, Кнохе, Гилавоги, Шлагер, Штеффен, Арнольд, Вегорст, Мехмеди.

Запас: Силва, Брекало (↑ 69), Клаус (↑ 86), Перван, Герхардт, Гинчек (↑ 90), Тиссеран, Виктор, Мей.

Главный тренер: Оливер Гласнер.

Бригада арбитров: Сорен Шторкс | Торбен Зивер | Маркус Шуллер | Мартин Петерсен.

Желтые карточки: Арнольд — 7, Руди — 17, Хюбнер — 51, Вегорст — 59.

Голы: Ваутер Вегорст (пенальти) 18 — 0:1, Кристоф Баумгартнер (Андрей Крамарич) 45 — 1:1, Ваутер Вегорст (пенальти) 52 — 1:2, Андрей Крамарич (пенальти) 60 — 2:2, Ваутер Вегорст (Максимилиан Арнольд) 71 — 2:3.