Рим, , 18:46 — REGNUM На чемпионате мира (ЧМ) в итальянском Антхольце выиграл спринтерскую гонку (10 км) биатлонист из Российской Федерации Александр Логинов, который преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды.

Российский спортсмен уверенно прошел трассу, не допусти на огневых рубежах ни одного неточного выстрела.

Второе место по итогам спринтерской гонки занял представитель Франции Кентен Фийон Майе, уступивший победителю 6,5 секунды. Третье место завоевал еще одни французский спортсмен Мартен Фуркад (+19,5).

Напомним, ЧМ по биатлону с 13 по 23 февраля пройдёт в Антхольце (Италия).

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