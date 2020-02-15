Кампоамор, , 17:10 — REGNUM Футболисты московского ЦСКА переиграли с крупным счетом швейцарский «Делемон» в товарищеском матче в Испании. Встреча, прошедшая 15 февраля в Кампоаморе, завершилась со счетом 5:0.

Героем матча в составе победителей стал полузащитник «красно-синих» Константин Кучаев, оформивший хет-трик. Еще мячи забили Алан Дзагоев и Илья Шкурин.

Напомним, московский ЦСКА пока занимает четвертое место в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-лиги, набрав после девятнадцати матчей 34 очка.

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