Ростов-на-Дону, , 16:51 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу в Астрахани над местной «Астраханочкой» с минимальным преимуществом. Матч очередного тура Суперлиги Париматч 2019/20 завершился со счётом 30:32 в пользу подопечных Амброса Мартина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Лидером по числу забитых мячей в ворота оппоненток стала Анна Вяхирева, на счету которой шесть голов. Также отличились Ярослава Фролова, отправившая пять мячей в ворота «Астраханочки», Юлия Манагарова, Лоис Аббинг и Ксения Макеева, на счету которых по четыре удачных броска.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов-Дон» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата. На десять очков отстаёт тольяттинская «Лада», на 12 очков — московский ЦСКА.