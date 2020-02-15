Ростов-на-Дону, , 16:35 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Антон Салетрос до окончания сезона 2019/20 будет играть на правах аренды за норвежский «Сарпсборг 08». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

«Между «Ростовом» и норвежской командой «Сарпсборг 08» достигнута договорённость об аренде до конца июля полузащитника нашего клуба Антона Салетроса», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что долгосрочный контракт с донским клубом шведский футболист подписал летом 2018 года. Ранее он выступал за венгерский «Уйпешт» и шведский «АИК».

Читайте ранее в этом сюжете: Состав ФК «Ростов» пополнил полузащитник из Швеции