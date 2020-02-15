Москва, , 12:42 — REGNUM Бойцы центра «Витязь» Росгвардии вернулись в Москву из Дубая после блестящего выступления на международных соревнованиях спецназа «UAE Swat Challenge». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе спецназа Росгвардии.

Росгвардейцы получили «серебро», претендуя на первое место, они уступили хозяевам турнира в общем зачёте лишь пять очков.

Больше всего баллов военнослужащие Росгвардии набрали в испытаниях, где нужно было работать в команде и понимать друг друга с полувзгляда. Например, при эвакуации раненого в сложной тактической обстановке при выполнении боевых задач. На этом этапе бойцы из России получили золотые медали.

В московском аэропорту «Шереметьево» призёров соревнований встретили сослуживцы, друзья, родные и близкие.

Центр специального назначения «Витязь» считается элитой войск Росгвардии. Его визитной карточкой является краповый берет. Высоких результатов на соревнованиях бойцы достигают не только благодаря постоянным тренировкам, творческому подходу в решении задач, постоянному самосовершенствованию, но и богатому опыту участия в контртеррористических операциях.

В первой десятке соревнований в Дубае оказались и две другие российские команды — СОБР «Рысь» и росгвардейцы из Чечни.