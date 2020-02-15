Москва, , 12:32 — REGNUM Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России.

Устюгов обвинялся в употреблении запрещенного вещества — оксандролона.

В связи с этим все спортивные результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013/14 годов подлежат дисквалификации со всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов.

Таким образом аннулируется результат Устюгова на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где он завоевал золотую медаль в эстафете.

Устюгов еще может оспорить данное решение Международного союза биатлонистов (iBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, что на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Устюгов выступал в эстафете вместе с Антоном Шипулиным, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко.

Из-за того, что результаты Устюгова в эстафете аннулируются, своих медалей также могут лишится Шипулин, Малышко и Волков.

Напомним, что первые обвинения были предъявлены Устюгову в августе 2018 года. Тогда под подозрения также попали Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов.

В июне 2019 года Печенкин и Чернышев были дисквалифицированы.

Что касается Устюгова, то по поначалу он был оправдан. 13 февраля Устюгов пожал иск к Международному союзу биатлонистов (IBU) в государственный суд Австрии. В тот же день IBU открыл против Устюгова новое дело.

И вот спустя всего два дня IBU уже признает его виновным в нарушении антидопинговых правил.