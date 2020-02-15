Базель, Швейцария, , 07:49 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» по решению Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на два года отстранен от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро. Решение было принято УЕФА накануне, 14 февраля.

Напомним, что еще в мае 2019 года дело английского футбольного клуба «Манчестер Сити» о возможном нарушении финансового правила fair play было передано в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов.

Слушания по делу «Манчестер Сити» состоялись 22 января 2020 года. В итоге, судебная палата УЕФА признала, что «Манчестер Сити» допустил серьезные нарушения правила финансового fair play, а также существенно завышал спонсорские доходы в отчетах за 2012 и 2016 годы. Кроме того, клуб признан нарушителем правил лицензирования.

Поскольку «Манчестер Сити» никак не сотрудничал со следствием, это еще больше усугубило ситуацию, и наказание оказалось жестким. «Манчестер Сити» отстранен от участия в Лиге чемпионов на два года. Также клуб заплатит штраф в 30 млн евро.

Стоит отметить, что в «Манчестер Сити» уже заявили о том, что решение судебной палаты УЕФА будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).