Мельбурн, Австралия, , 07:02 — REGNUM Сборная Китая по гимнастике пропустит чемпионат мира, который пройдет в австралийском Мельбурне, из-за запрета на въезд в Австралию, сообщает агентство Reuters.

Австралийские власти ввели запрет на посещение страны иностранцев, побывавших в Китае, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Из-за этого китайская сборная не сможет принять участие в чемпионате мира по гимнастике.

«Мы находимся в постоянном контакте с Ассоциацией гимнастики Китая и их президентом, который нас уведомлял, что вся делегация здорова и не заражена… Несмотря на это, мы все должны уважать ограничения, введенные австралийским правительством», — заявили организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число жертв коронавируса нового типа в Китае составляет 1 523 человека. Зараженными инфекцией оказались более 66,4 тысяч человек.

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