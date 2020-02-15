Деревня Лейк-Плэсид, США, , 05:04 — REGNUM Российская спортсменка Ангелина Голикова взяла серебро в забеге на 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США). Её результат — 36,741 секунды (личный рекорд).

Победила Нао Кодайра (Япония) — 36,692 секунды.

Бронзовая медаль также у российской спортсменки Ольги Фаткулиной — 36,789 секунды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в забеге на 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту победил Павел Кулижников.

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