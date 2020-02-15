Деревня Лейк-Плэсид, США, , 04:16 — REGNUM Российский спортсмен Павел Кулижников взял золото в забеге на 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США). Его результат — 33,727 секунды.

Серебренная медаль также у российского спортсмена Руслана Мурашова — 33,995 секунды.

Бронза у Тацуя Синхама (Япония) — 34,035 секунды.

На четвёртом месте ещё один российский спортсмен Виктор Муштаков — 34,059 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, в забеге на 3000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль.

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