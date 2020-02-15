Тегеран, , 10:32 — REGNUM 13 февраля вечером Национальный паралимпийский комитет Ирана объявил, что сборные по баскетболу на колясках и футболу для незрячих представят Иран на Паралимпийских играх 2020 года. Об этом сообщило иранское агентствоMehr News14 февраля.

Глава комитета Хади Резаизаявил, что иранские спортсмены отличаются исключительными редкими способностями и силой воли, в связи с чем имеют больше шансов выиграть медали на Паралимпийских играх. По его словам, политика комитета заключается в предоставлении меньшего количества мест на участие в Токио, но большего качества и уровня владения игрой, чем в прошлые годы.

Ранее национальный паралимпийский комитет сократил число спортсменов, принимающих участие на играх в Токио, до 72 человек, однако иранские баскетболисты и футболисты выступили против такого решения, так как не хотели пропустить важное для них мероприятие.

Паралимпийские Игры 2020 года в Токио будут самыми масштабными, так как в 22 видах спорта примут участие около 4400 паралимпийцев из более чем 160 стран мира. Футбольная и баскетбольная сборные Ирана уже обеспечили себе места, и в ближайшее время соответствующие организации получат всю необходимую информацию по участникам, выступающим под иранским флагом.