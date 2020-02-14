Базель, Швейцария, , 22:06 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить английский футбольный клуб «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов в ближайшие два сезона. Кроме того, клуб оштрафован на 30 млн евро. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» наказан за нарушение правил лицензирования, а также правил финансового fair play (свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте).

Таким образом, «Манчестер Сити» не будет участвовать в еврокубках в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что руководство клуба может отправить его в отставку, если в нынешнем сезоне он не пройдет «Реал» в 1/8 финала.

Стоит отметить, что в чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице. В 25 матчах клуб набрал 51 очко.