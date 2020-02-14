Сочи, Краснодарский край, , 16:12 — REGNUM Латвийская саночница Элиза Цауце выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира (ЧМ) в Сочи. Об этом пишет портал LSM.

Победу, с результатом 31,105 секунды, праздновала спортсменка из РФ Екатерина Катникова. Второе место также заняла российская саночница Татьяна Иванова.

Цауце отделило от первого места всего 0,0037 секунды. Ещё одна латвийская саночница Кенди Апаройд заняла шесток место.

Экипаж-двойка братьев латышей Андриса и Юриса Шичей финишировал седьмым на ЧМ по санному спорту и не смог в этот раз побороться за призовые места. Другие латвийские экипажи расположились ещё дальше.

В субботу, 15 февраля, по регламенту чемпионата будут соревноваться женские экипажи двоек, а в воскресенье — мужчины и командные эстафеты.