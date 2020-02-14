Москва, , 15:30 — REGNUM Критерии допуска кандидатов на выборы главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выработала рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 14 февраля заявил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков.

«Мы выработали критерии допуска до выборов, они достаточно жесткие, я бы даже сказал, беспрецедентные», — сказал Поздняков.

По его словам, смысл новых критериев состоит в том, что на пост главы ВФЛА не могут претендовать люди, когда-либо допускавшие нарушения антидопинговых правил или подозревавшиеся в этом, а также уличённые каким-либо другим образом в нарушении чистоты спорта.

Напомним, 3 февраля прежнее руководство ВФЛА подало в отставку. Права по управлению организацией были переданы рабочей группе ОКР.

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