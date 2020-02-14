Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM Тренерский штаб футбольного клуба «Ростов» определился со списком игроков, которые проведут в Испании заключительный зимний сбор. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 14 февраля.

В числе жёлто-синих — вратарь ФК «Велес» (Москва) Тимур Крайков. В настоящее время голкипер находится на просмотре. Напомним, что вратарь футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Максим Рудаков заключил долгосрочный контракт с «Ростовом».

Всего в испанскую Марбелью отправились 30 игроков, в том числе шесть футболистов молодёжного состава.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Испании подопечные Валерия Карпина проведёт три матча. Соперниками жёлто-синих станут шведский АИК (15 февраля), норвежский «Мольде» (19 февраля) и «Краснодар» (23 февраля).

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