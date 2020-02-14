Токио, , 14:59 — REGNUM Никаких оснований для отмены или переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса нет. Об этом 14 февраля заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Reuters.

По словам главы координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса, ВОЗ известила МОК о том, что для отмены или переноса Игр нет чрезвычайных оснований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля организационный комитет Игр в Токио создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом. При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что власти страны не обсуждают возможность отмены соревнований.

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