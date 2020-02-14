Москва, 14 февраля 2020, 14:50 — REGNUM Новый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что подписал контракт с организацией на четыре года. Об этом 14 февраля сообщает «Чемпионат».
"Сейчас я подписал договор с КХЛ на четыре года», — сказал Морозов, комментируя информацию о возможном назначении Рене Фазеля на пост главы КХЛ.
По словам Морозова, у него есть планы пообщаться с Фазелем во время чемпионата мира по хоккею в мае.
Напомним, в декабре 2019 года президент Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарец Рене Фазель объявил, что покинет свой пост в 2020 году и может принять предложение о работе из России.
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Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля новым президентом КХЛ стал бывший российский хоккеист Алексей Морозов.
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