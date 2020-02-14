Базель, Швейцария, , 13:33 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сыграет на турнирах серии «Мастерс» в Риме и Мадриде. Об этом сообщил журналист Рене Штауффер на своей странице в Twitter.

По словам Штауффера, агент Федерера Тони Годсик опроверг информацию об участии теннисиста в турнирах в Риме и Мадриде.

«Только что получил подтверждение от Тони Годсика о том, что слухи о выступлении Роджера Федерера на «Мастерсах» в Риме и Мадриде в 2020 году неправдивы», — написал Штауффер.

Отмечается, что в предстоящем грунтовом сезоне Федерер, скорее всего, сыграет только на одном турнире — Открытом чемпионате Франции.

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