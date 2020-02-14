Новый Орлеан, США, , 11:07 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 123:118.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Зайон Уильясон, набравший 32 очка. В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал форвард Данило Галинари, на счету которого 29 очков.

Таким образом, «Оклахома» прервала серию из двух матчей подряд. «Пеликанс», в свою очередь, прервал победную серию из трёх игр кряду.

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