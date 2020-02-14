Нью-Йорк, США, , 10:35 — REGNUM Гол российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина с буллита был засчитан, поскольку игрок сделал всё по правилам. Об этом 14 февраля сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Миннесотой» Панарин реализовал послематчевый буллит, исполнив при этом большое количество обманных движений. Это заставило судей пересматривать повтор эпизода.

https://twitter.com/NHL/status/1228165730345947136

По правилам, хоккеист не должен останавливаться во время исполнения буллита, а шайба при этом должна постоянно двигаться вперёд. После видеоповтора судьи засчитали гол, решив, что Панарин исполнил буллит по всем правилам.

Напомним, Панарин перешёл в «Рейнджерс» летом 2019 года. В текущем сезоне он набрал уже 76 очков (29 голов + 47 голевых передач).

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