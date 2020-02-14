Оттава, , 10:08 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Оттавы» российский нападающий Владислав Наместников забросил шайбу, ещё по голу забили Брэди Ткачук и Ник Пол. Кроме того, форвард Артём Анисимов отметился результативной передачей.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились защитники Оливер Экман-Ларссон и Джордан Истерли.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 49 очков после 57 матчей. «Аризона» идёт на 18-м месте с 64 очками после 60 игр.

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