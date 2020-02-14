Амстердам, , 09:42 — REGNUM Дисциплинарная комиссия Королевского футбольного союза Нидерландов 13 февраля вынесла решение, согласно которому футбольный клуб «Ден Босх» два матча на собственном стадионе должен сыграть при пустой трибуне М. На этой трибуне собираются самые фанатичные болельщики сборной.

Данная мера стала ответом на случившийся в ноябре инцидент, когда болельщики во время матча стали выкрикивать расистские лозунги в адрес игрока сборной Эксельсиор Ахмад Мендес Морейра.

Назначенная дисциплинарная мера соответствует требованию футбольного прокурора, которое тот огласил две недели назад. Правление «Ден Босх» тогда же заявило, что не будет подавать апеляции против решения дисциплинарной комиссии.

Дисциплинарная комиссия поставила на вид «Ден Босх», что клуб во время матча не признал, что произошёл расистский инцидент, а после матча сделал недостаточно для выявления и наказания виновных. Комиссия напомнила, что правление «Ден Босх» смогло выявить лишь одного болельщика, причастного к инциденту с Морейра.