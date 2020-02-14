Санрайз, США, , 09:39 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Филадельфии» шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк, Тайлер Питлик, Николя Обе-Кубель, Скотт Лотон, Шон Кутюрье и Роберт Хег. У «Флориды» точными бросками отметились Джонатан Юбердо и Александр Барков.

Отметим, что российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отыграл первый период и был заменён после того, как пропустил три шайбы.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 71 очко после 58 матчей. «Флорида» идёт на 15-м месте с 66 очками после 57 игр.

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