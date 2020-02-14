Ньюарк, США, , 09:29 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

На 37-й минуте матча нападающий «Детройта» Андреас Атанасиу открыл счёт. Хоккеисты «Дэвилз» вырвали победу в третьем периоде, забросив четыре шайбы за четыре минуты (с 46-й по 50-ю). Отличились Энди Грин, Дэймон Сиверсон, Уэйн Симмондс и Йеспер Братт.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 52 очка после 56 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с 32 очками после 59 игр.

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